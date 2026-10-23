روسيا وأوكرانيا تتبادلان 540 أسيرا بواقع 270 من كل جانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، أن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للأسرى بموجب صيغة 270 أسيرا مقابل 270.

وقالت الدفاع الروسية في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "في 23 أكتوبر الجاري، تمت إعادة 270 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم نقل 270 أسيرًا من القوات المسلحة الأوكرانية".

وجاء في البيان: "يتواجد الجنود الروس العائدون حاليًا على أراضي جمهورية بيلاروسيا، وتعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا" .

ويوم أمس الخميس، أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل لجثامين العسكريين القتلى وذلك على أراضي بيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".

وأفادت الوكالة بأن الجانب الروسي سلّم 252 جثمانًا لأوكرانيا، فيما أعادت أوكرانيا 25 جثمانًا إلى روسيا.