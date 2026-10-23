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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي: التصعيد بين إيران وأمريكا لن يترك سوى خاسرين ويرفع أسعار النفط

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
القسم الخارجي

حذّر وزير الخارجية الفرنسي من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن تجدد المواجهة بين الجانبين لن يؤدي إلا إلى خسائر متبادلة، فضلًا عن انعكاساته السلبية على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط.

وقال الوزير الفرنسي، وفقًا لما نقلته قناة الغد في خبر عاجل، إن أي تصعيد جديد بين طهران وواشنطن لن يحقق مكاسب حقيقية لأي طرف، في ظل التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي قد تترتب على اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار التوترات الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عالميًا

وتبرز أسعار النفط باعتبارها إحدى أبرز ساحات التأثر المحتملة بأي تصعيد جديد، إذ يمكن أن تؤدي المخاطر الأمنية التي تهدد إمدادات الطاقة وطرق نقلها إلى زيادة تقلبات الأسعار ورفع تكلفة الشحن والتأمين، بما ينعكس على اقتصادات الدول المستوردة للنفط.

وتكتسب التطورات المرتبطة بمضيق هرمز أهمية خاصة، نظرًا لدوره الحيوي في حركة تجارة النفط العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية بالمنطقة مصدر قلق للحكومات والأسواق وشركات الطاقة.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على أسعار الوقود فحسب، بل قد تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، بما يزيد الضغوط التضخمية على المستهلكين ويضع اقتصادات عديدة أمام تحديات إضافية.

دعوات لتجنب اتساع المواجهة

وتعكس تصريحات وزير الخارجية الفرنسي المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الصراع وتجاوز تداعياته حدود المنطقة، خاصة في ظل الترابط بين الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

ويظل المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد من أبرز الخيارات المطروحة لتجنب مواجهة أوسع، قد تترتب عليها خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، فضلًا عن اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ومع استمرار حالة الترقب، ستظل تطورات العلاقات بين واشنطن وطهران عاملًا مؤثرًا في اتجاهات أسواق النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تدهور أمني جديد إلى موجة ارتفاعات في الأسعار وزيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

فرنسا وزير الخارجية الفرنسي باريس ايران طهران

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