بان كي مون: دور ترامب أكثر تأثيرًا في اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أهمية ترشيح شخصية نسائية لمنصب الأمين العام في الدورة المقبلة، مقترحًا تقليص مدة شغل المنصب من دورتين مدة كل منهما خمس سنوات إلى دورة واحدة مدتها سبع سنوات، معتبرًا أن طول فترة البقاء في المنصب يضعف فاعلية الأمين العام وتأثيره.

وقال بان كي مون، خلال لقائه اليوم مع أعضاء الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية، بحضور الرئيس النمساوي السابق هاينز فيشر، إن اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة مرهون بدور شخص واحد، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر من دور مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه التقى المرشحين الثمانية للمنصب، وأكد لهم عدم قدرته على تقديم أي دعم لهم، وأن دوره يقتصر على إسداء النصح وشرح خبراته في المنصب.

وأشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بسبب اتساع نطاق الصراعات الدولية، ما يتطلب دورًا أكثر فاعلية للمنظمة الدولية.