فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"

تستعد الشركات والمؤسسات الثقافية والمتاحف في فرنسا للإغلاق مطلع الأسبوع الجاري رغم القيود المفروضة على التظاهر، في وقت يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لاستعادة النظام بعد أسبوع من احتجاجات واسعة تحولت إلى أعمال عنف ونهب.

دعوات لتظاهرات جديدة

رغم لقاء ماكرون بالطلبةودعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا "يونيف" لتنظيم تجمعات غداً السبت، كما تقدمت حركة السترات الصفراء التي ظهرت عام 2018 بطلب لتنظيم احتجاج وسط باريس.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون ممثلي الطلبة اليوم الجمعة لمناقشة مطالبهم، إلا أن الاتحاد أكد أن التجمعات ستمضي قدماً، مشيراً إلى أن الحركة انطلقت من احتجاجات طلاب المدارس الثانوية الشهر الماضي بسبب نقص المعلمين وتردي المرافق.

وقال الاتحاد في بيان: "ماكرون يسحق حرية التظاهر في بلادنا ويبصق على قيم الجمهورية التي يزعم أنه يدافع عنها".

حظر تجول وماكرون يتوعد

ولا تزال فرنسا تتعافى من أسوأ موجة عنف منذ سنوات بعدما شابت الاحتجاجات الحاشدة مطلع الأسبوع أعمال شغب ونهب، ما دفع السلطات لفرض حظر تجول ليلي في أجزاء من باريس ومدن أخرى مرت منذ ذلك الحين دون وقائع كبيرة.

وألقى ماكرون باللوم على جماعات "يسارية متطرفة تحريضية" وهو ما نفاه حزب فرنسا الأبية اليساري، مؤكداً أمس الخميس أن الاحتجاجات "غير المشروعة" سيتم حظرها خلال الأيام المقبلة، فيما سيسمح للمظاهرات المنظمة من جهات مثل النقابات مع إمكانية تحويل مساراتها.

ويحتج العمال والطلاب على خفض الإنفاق العام مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة غلاء المعيشة، بينما تقول الحكومة إنها تتفهم المخاوف لكنها تحتاج لإبقاء الإنفاق تحت السيطرة للحد من تكاليف الاقتراض.

حظر احتجاجات في مرسيليا وليون وإغلاقات واسعةو

أعلنت السلطات المحلية حظر جميع الاحتجاجات المقررة غداً السبت في مرسيليا وليون ثاني وثالث أكبر مدن فرنسا، ورغم القيود وإعلان وزير العدل تنفيذ 2700 عملية اعتقال منذ السبت الماضي، تستعد شركات ومؤسسات للإغلاق تحسباً لاضطرابات جديدة.

ودعت غرفة تجارة مرسيليا الشركات للإغلاق السبت، فيما أعلن منظمو معرض آرت بازل باريس إغلاق أبوابه مطلع الأسبوع، كما سيغلق متحف اللوفر ومؤسسة لوي فويتون أبوابها.