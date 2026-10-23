الأردن: الهجوم على كنيسة في الكرك يسفر عن 19 قتيلًا ومصابًا

أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن الإعلام الرسمي، بوقوع نحو 19 حالة بين قتيل ومصاب إثر هجوم استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، في حادث أثار تساؤلات بشأن ملابساته وطبيعة الهجوم، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل الرسمية حول الواقعة.

ووفقًا لما أورده تلفزيون TRT عربي في خبر عاجل، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط نحو 19 شخصًا بين قتيل ومصاب، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن عدد الوفيات أو المصابين على نحو منفصل، أو طبيعة الإصابات التي لحقت بالضحايا.

ولم تتضح، وفقًا للمضمون المنشور، ملابسات الهجوم أو الدوافع وراء استهداف الكنيسة، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن هوية المنفذين أو ما إذا كانت السلطات الأردنية قد أعلنت توقيف مشتبه بهم على خلفية الحادث.

وتبقى هذه التفاصيل بحاجة إلى تأكيد من الجهات الأمنية والرسمية المختصة في الأردن، لا سيما فيما يتعلق بالتوقيت الدقيق للهجوم، وموقع الكنيسة المستهدفة، والإجراءات التي اتُخذت في أعقاب الواقعة، فضلًا عن الحصيلة النهائية للضحايا.

وتحظى محافظة الكرك بأهمية تاريخية وجغرافية في جنوب الأردن، فيما تمثل سلامة دور العبادة وحماية المدنيين من القضايا التي تستدعي التعامل مع مثل هذه الحوادث بأقصى درجات الجدية، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

ومن المنتظر أن تسهم البيانات الصادرة عن السلطات الأردنية في توضيح حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، والكشف عن ملابسات الحادث بصورة أكثر دقة.