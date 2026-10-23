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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميتا تطلق مساعدا ذكيا مجانيا في اليابان مع إمكانية ربطه بخدمات جوجل

ميتا
ميتا
أ ش أ

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية للتكنولوجيا، اليوم، إطلاق مساعدها الشخصي للذكاء الاصطناعي «ميوز» في اليابان، لتصبح أول سوق خارج أمريكا الشمالية تتاح فيها الخدمة.

ويمكن للمستخدمين توجيه التعليمات إلى المساعد عبر النصوص أو الأوامر الصوتية من خلال تطبيق مخصص للهواتف الذكية، مع إتاحة الميزات الأساسية مجانا.

ويسمح ربط «ميوز» بخدمتي «جيميل» وتقويم "جوجل" بتلخيص رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وإدارة المواعيد.

وتعتزم “ميتا” ربط المساعد قريبا بخدمة «ميركاري» اليابانية للتجارة الإلكترونية للسلع المستعملة، وتطبيق «موني فوروورد إم إي» لإدارة الشؤون المالية الشخصية.

وقال ماساهيرو أجيزاوا، رئيس وحدة ميتا في اليابان، إن الشركة تريد ربط «ميوز» بالخدمات التي يستخدمها الناس بانتظام، حتى يتمكن من مساعدتهم في نطاق أوسع من المواقف.

ويستطيع المستخدمون التحكم في التطبيقات والمعلومات التي يُسمح للمساعد بالوصول إليها، كما يمكنه تقديم اقتراحات استنادا إلى المحادثات السابقة.

وقالت ميتا إن المساعد يطلب موافقة المستخدم قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو إجراء عمليات شراء، ولا يمكنه الاطلاع على كلمات المرور أو بيانات بطاقات الائتمان.

ميتا اليابان رسائل البريد الإلكتروني

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