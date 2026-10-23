مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا

تسببت العاصفة أوستن التي وصلت إلى المملكة المتحدة اليوم في إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات البريطانية، وسط توقعات برياح عاتية تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، على أن تتأثر جنوب إنجلترا وجزر القنال بشكل أكبر.

ساوثهامبتون يلغي غالبية رحلاته



وألغى مطار ساوثهامبتون غالبية رحلاته صباح اليوم إلى وجهات تشمل جزر القنال وجلاسكو وإدنبرة وبلفاست، بينها رحلة الساعة 11:20 صباحاً إلى ألدرني ورحلة إيزي جيت إلى جلاسكو بعد ظهر اليوم.

كما ألغت شركة "أوريني" للطيران التي تتخذ من جيرنسي مقراً لها جميع رحلاتها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء المغادرة حتى منتصف النهار على الأقل والوصول حتى الثانية ظهراً.

وقال متحدث باسم الشركة: "ندرك مدى الإحباط الذي ستسببه هذه الإلغاءات خلال فترة العطلات، لكن هذه القرارات لا تُتخذ باستخفاف أبداً، ويجب أن تكون السلامة أولاً".

وأوضحت الشركة عبر موقعها أن "جميع الرحلات الملغاة مؤهلة لاسترداد كامل المبلغ" وسيتم التواصل مع العملاء المتضررين.



تحذيرات في مطارات لندن

ولا تزال بعض الرحلات مدرجة بعد ظهر اليوم من ساوثهامبتون، بينها رحلة 12:35 ظهراً إلى بلفاست عبر إير لينجوس، ورحلة 2:35 ظهراً إلى نيوكاسل عبر لوجان إير.

وفي جزيرة جيرسي التابعة لجزر القنال، ألغى المطار جميع رحلاته صباح اليوم مع توقع استئنافها بعد الظهر، فيما نُصح المسافرون عبر مطارات هيثرو وجاتويك ومدينة لندن بمتابعة حالة رحلاتهم، حيث تشهد المنطقة التي يقع فيها مطار جاتويك تحذيراً أصفر من الرياح مع توقعات بوصول سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة.