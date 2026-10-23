وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي حقق وفرًا ماليًا يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، وذلك ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح كجوك - خلال مشاركته في جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، خلال اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 - "نعمل على ملف الطاقة بشكل متكامل، يشمل البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات".

وأشار إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي.