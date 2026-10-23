استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على غرب مدينة غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ خالد أبو جمعة، وثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طيران الاحتلال شن غارة على محيط منزل عائلة الرملي خلف سويدي النصر في حي النصر غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت محيط المطعم التايلندي غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ خالد أبو جمعة، عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد، وفقًا لما أفادت به محافظة القدس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، عقب اقتحام منطقتي الجلدة وشعب الملح، ومداهمة عدة منازل تعود لعائلة الجعبة، حيث احتجزت عددًا من أفراد العائلة ونكلت بهم، قبل اعتقال ثلاثة مواطنين لم تُعرف هوياتهم بعد، بحسب «وفا».

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصارًا عسكريًا مشددًا على محافظة الخليل، وأغلقت الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل المحافظة ومخارجها، ومنعت تنقل المواطنين بشكل كامل.