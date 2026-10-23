الجيش الباكستاني: مقتل 10مسلحين خلال عمليات أمنية في إقليم بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 10 مسلحين خلال عمليات تمشيط نفذتها قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وذكر الجيش - في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة - أن العمليات انطلقت عقب محاولات مسلحين تنفيذ هجمات في مناطق محيطة بمعبر جبد الحدودي ومدينة جوادر، مبينا أن قوات الأمن أحبطت تلك المحاولات خلال اشتباكات منفصلة، ونفذت عمليات تمشيط في مدينة جوادر والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني واحد وإلحاق أضرار بعدد من المركبات، فيما لم تسجل أي وفيات في صفوف قوات الأمن خلال العمليات.