سر صادم وراء كواليس فيلم ضد الحكومة.. ماذا فعل أحمد زكي لتقمص الشخصية؟

كشفت الفنانة المصرية وفاء مكي عن تفاصيل مثيرة من كواليس تعاونها مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم «ضد الحكومة»، لتسلط الضوء على جانب استثنائي من موهبته الفنية، ومدى استعداده للتضحية من أجل الوصول إلى أقصى درجات الإتقان في تجسيد الشخصيات.

وجاءت تصريحات الفنانة لتعيد إلى الأذهان أسلوب أحمد زكي في التحضير لأدواره، والذي جعله واحدًا من أبرز نجوم التمثيل في السينما المصرية، بفضل قدرته على التحول إلى الشخصية التي يؤديها أمام الكاميرا.

ماذا فعل أحمد زكي في ضد الحكومة؟

خلال ظهورها في برنامج «ملفات سرية»، استرجعت وفاء مكي ذكرياتها مع أحمد زكي أثناء تصوير مشاهد فيلم «ضد الحكومة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف من النظر مباشرة إلى عينيه خلال تصوير مشاهدهما معًا.

وأوضحت الفنانة أن هذا الشعور لم يكن مرتبطًا بموقف محدد، وإنما نابع من قوة حضور أحمد زكي وقدرته اللافتة على الاندماج في الشخصية، وهو ما كان ينعكس بوضوح على أدائه ويؤثر في الفنانين الذين يقفون أمامه.

وفي واحدة من أبرز الحكايات التي روتها عن كواليس الفيلم، كشفت وفاء مكي أن أحمد زكي بالغ في تقمص الشخصية التي كان يؤديها، لدرجة أنه امتنع عن الاستحمام لمدة تراوحت بين 10 و15 يومًا، رغبةً منه في الحفاظ على المظهر الذي يتطلبه الدور.

واستعادت الفنانة أحد المشاهد التي جمعتهما، حين ناداها أحمد زكي، فردت عليه بعبارة: «شكلك وهيئتك ما يدّيش إنك محامي»، في إشارة إلى مظهر الشخصية التي كان يجسدها.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب روايتها، مدى اهتمام الفنان الراحل بالتفاصيل الدقيقة للشخصية، وعدم اكتفائه بحفظ الحوار أو أداء المشاهد، بل سعيه إلى تجسيد الشخصية بصورة متكاملة أمام الجمهور.

محطات صعبة في مسيرة وفاء مكي

ولم تقتصر تصريحات وفاء مكي على ذكرياتها مع أحمد زكي، إذ تحدثت أيضًا عن الصعوبات والضغوط التي واجهتها في بدايات مشوارها الفني، مشيرة إلى أن عددًا من زملائها في الوسط الفني ظلوا على تواصل معها خلال أزمتها التي انتهت بسجنها على خلفية قضية تعذيب خادمتيها.

كما استعادت الفنانة تجربتها في مسلسل «ذئاب الجبل»، مؤكدة حصولها على تسع جوائز فنية تقديرًا لأدائها في العمل، الذي شهد أيضًا تعرضها لحادث أثناء تصوير أحد مشاهده.

وعلقت على ارتباط المسلسل في أذهان البعض برحيل عدد من الفنانين المشاركين فيه، قائلة: «ده قدر ربنا».