فاقدان الوعي ... مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حادث سير أحمد زكي وخالد صديق

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن تفاصيل الحالة الصحية للثنائي أحمد زكي وخالد صديق بعد تعرضهم لحادث سير، أثناء سفرهما إلى القاهرة لقضاء إجازتهما.

وأوضح مجدي عبد الغني أن اللاعبين جرى نقلهما إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الجونة، حيث يخضعان للرعاية الطبية، وهما في حالة فقدان للوعي.

وتمنى مجدي عبد الغني الشفاء العاجل للاعبين، والعودة سالمين إلى أسرتيهما وملاعبهما، في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة.

وأعلن ناديَا إنبي والجونة تعرض اللاعبين أحمد زكي وخالد صديق لحادث سيارة، أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة.

وأوضح الناديان أن اللاعبين يتلقيان حاليًا الرعاية الطبية اللازمة داخل وحدة العناية المركزة، تحت إشراف الفريق الطبي ومتابعته المستمرة.

وتمنى الناديان الشفاء العاجل والتام للاعبين، مطالبين الجميع بالدعاء لهما في هذه الظروف، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ عليهما بالشفاء، ويحفظهما ويعيدهما سالمين معافين إلى أسرهما وزملائهما.