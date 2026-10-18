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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمسك المسدس.. حسين فهمي: أحمد زكي كان عايز يقتل محمد خان بسبب مشهد لسعاد حسني

ندوة محمد خان بمهرجان الجونة
ندوة محمد خان بمهرجان الجونة
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشف الفنان حسين فهمي عن موقف طريف مع المخرج محمد خان أثناء تصوير فيلم “موعد مع العشاء”، مع كل من أحمد زكي وسعاد حسين. 

وقال حسين فهمي، خلال ندوة “رجال محمد خان.. أبطال خارج المألوف”: “خان من المخرجين الناصرين الى الضعفاء ويحب تقديم أعمال عن هذه الفئة فى أفلامه”. 

وأضاف حسين فهمي: “تعرضنا أثناء تصوير فيلم “موعد مع العشاء” الى موقف طريف بين خان وأحمد زكي وسعاد حسني، حيث دخل فى نقاش حاد مع سعاد حسني بسبب دخولها بالعيش وهو ما ترغب سعاد فى تنفيذ بعكس ما يرغب فيه خان، وبعد نقاش حاد طالبت سعاد حسني أن يتواجد أحمد زكي بالمشهد حتى يمنح سعاد إحساس المشهد، وبعد نقاش طالبوا باستدعاء أحمد زكي من منزله، وبالفعل حضر إلى مكان التصوير، وعندما علم بسبب حضوره اتجه زكي مسرعا إلى سيارته وأمسك بالمسدس الخاص به وكان يرغب فى قتل محمد خان”. 

رحلة محمد خان

ولد محمد خان في القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، ونشأ في أجواء ارتبطت مبكرا بشغفه بالفن السابع، إذ كان منزل أسرته يطل على سينما مكشوفة، لتصبح شاشة العرض نافذته الأولى على عالم الأفلام، التي تحولت مع الوقت من جزء من يومياته إلى مهنة ورسالة فنية شكلت مسيرته.

وقدم خان على مدار مشواره رؤية سينمائية مميزة، استلهمت تفاصيلها من الشارع المصري وحياة الناس، ونجح من خلالها في تقديم مجموعة من الأفلام التي أصبحت جزءا من ذاكرة الجمهور، بالتعاون مع نخبة من نجوم التمثيل والكتاب، متناولا قضايا اجتماعية وحكايات إنسانية عكست تفاصيل المجتمع وتحولاته.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من العروض السينمائية والندوات والبرامج، بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مبادرات تستهدف دعم وتطوير مشروعات السينما العربية.

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