يسرا : لابد من الحفاظ على اللغة العربية والذكاء الاصطناعي خطر على الإبداع

أكدت الفنانة يسرا أهمية الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها في السينما والدراما، محذرة من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأفكار وكتابة السيناريوهات وبناء الشخصيات، كما شددت على ضرورة تنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة «المستقبل يتحدث العربية»، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الرابع من الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، وأدارتها المخرجة زينة أشرف عبدالباقي، بمشاركة المخرج كريم الشناوي.

اللغة العربية تواجه تحديات

وقالت يسرا إن اللغة العربية تواجه تحديات متزايدة في ظل الانتشار الواسع للغة الإنجليزية، رغم ما تمثله من قيمة ثقافية وحضارية، ودورها في تعزيز التواصل بين الشعوب العربية، مشيرة إلى أن الفن يمتلك قدرة كبيرة على استعادة مكانة اللغة وربط الأجيال الجديدة بهويتها وثقافتها.