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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمادة هلال يعلق على موقف السيسي الداعم للسعودية: أمن المملكة من أمن مصر

حمادة هلال
حمادة هلال
يمنى عبد الظاهر

أشاد الفنان حمادة هلال بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه المملكة العربية السعودية، في ظل تأكيده التزام مصر بمساندة المملكة والدفاع عنها، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع الشعبين المصري والسعودي.

وعبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، نشر حمادة هلال رسالة أكد خلالها أن أمن البلدين مترابط، وأن العلاقات بينهما تقوم على وحدة المصير والتضامن، قائلًا: «مصر والسعودية.. تاريخ واحد ومصير واحد. موقف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيأكد إن أمن السعودية هو أمن مصر، وإننا وطن واحد لا يتجزأ. حفظ الله مصر والسعودية قيادة وشعبًا».

فى نفس السياق، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التزام مصر بدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أكدت خلاله أهمية التضامن العربى والوقوف إلى جانب الأشقاء فى مواجهة التحديات.

وقالت شيرين عبدالوهاب فى منشورها: «انطلاقًا من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأكيدًا على موقف مصر الثابت فى الوقوف إلى جانب الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا الموقف الشجاع يعبر عن وجدان كل مصرى يؤمن بوحدة الصف العربى وضرورة التضامن بين الأشقاء فى مواجهة التحديات».

وأضافت: «نسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يحفظ الشعب السعودى الشقيق من كل سوء».


وأكدت شيرين أن مصر والسعودية ستظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، قائلة: «ستظل مصر والمملكة العربية السعودية، دائمًا وأبدًا، ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، وواحتين للخير والسلام، ودرعًا وسيفًا للأمة العربية، يجمعهما تاريخ عريق من الأخوة والمواقف المشتركة والمصير الواحد».

الفنان حمادة هلال الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر والسعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي شيرين عبدالوهاب التضامن العربى

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