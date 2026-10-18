توماس واريك: الدعم الأمريكي للسعودية قد لا يتجاوز المعلومات الاستخباراتية

أكد توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، أن الموقف الأمريكي من التصعيد في اليمن يرتبط بالاتفاق المبرم مع الحوثيين قبل أشهر، والذي يقضي بوقف واشنطن استهدافهم مقابل امتناعهم عن تهديد السفن الأمريكية المارة عبر مضيق باب المندب.

وأوضح واريك، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية وضعت الاتفاق في سياق مختلف، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم للرياض دعمًا يشمل المعلومات الاستخباراتية والمساندة اللوجستية والأسلحة اللازمة للحملة العسكرية.

واستبعد الباحث أن يتجاوز الدعم الأمريكي هذه الحدود ما لم يستهدف الحوثيون السفن الأمريكية، لافتًا إلى أن مدى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية لا يزال غير واضح، وقد تتضح ملامح الموقف الأمريكي بصورة أكبر عقب انتخابات التجديد النصفي.

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