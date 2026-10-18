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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يستحق التواجد.. معتمد جمال يعد إيشو بفرصة أكبر في المباريات القادمة

إيشو
إيشو
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مشاركة إيشو، لاعب الزمالك، أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم معاناته من إصابة في العضلة الضامة قبل المباراة.

وأوضحت  دينا سليم خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن اللاعب شعر بثقل في العضلة الضامة قبل اللقاء بيوم واحد، ووضع الثلج عليها خلال المران الختامي للفريق، ما دفع الجهاز الفني إلى عدم الدفع به في التشكيل الأساسي، والإبقاء عليه على مقاعد البدلاء.

وواصلت: إيشو أصر على المشاركة في المباراة رغم الإصابة، ليقرر الجهاز الفني الاستعانة به خلال اللقاء، وينجح اللاعب في صناعة هدف الفوز الذي منح الزمالك الانتصار بهدف دون رد على الجيش الرواندي.

وأوضحت: معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك استقر بشكل كبير على منح أحمد عبد الرحيم إيشو فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات القادمة للزمالك في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا بعد تألقه أمام الجيش الرواندي.

واختتمت : الجهاز الفني يرى أن إيشو يستحق التواجد في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة أو على أقل تقدير الحصول على وقت أكبر كبديل أمام بترول أسيوط ثم الجيش الرواندي.

الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك فريق الزمالك

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