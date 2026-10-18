الزمالك يقترب من تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا لمدة موسمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن اقتراب نادي الزمالك من إعلان تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا للفريق لمدة موسمين، يشملان الموسم الحالي والموسم المقبل، على أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل التعاقد غدًا.

الزمالك

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الزمالك سيؤكد بشكل واضح امتداد التعاقد لموسمين كاملين، وليس حتى نهاية الموسم الحالي فقط، في إشارة إلى أن الاتفاق يتجاوز فكرة التعاقد لفترة قصيرة.

وأشار إلى أن مدة التعاقد تعكس توجهًا لمنح حسام الزناتي فرصة للعمل على بناء الفريق وتحقيق النتائج المطلوبة على مدار عامين، مع تنفيذ خطته خلال فترة التعاقد، بدلًا من الاكتفاء بفترة قصيرة يعقبها تقييم التجربة.