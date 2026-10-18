الجمعة والسبت إجازة.. الزمالك يكشف تطورات الشكوى بشأن حكم القمة

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عن موقف الأبيض من الشكوى المقدمة من النادي ضد لجنة الحكام الرئيسية بشأن الأخطاء التي تضرر منها الزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي.

وقال ماهر غريب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، المذاع على قناة dmc:"مسؤولو الزمالك ينتظرون رد اتحاد الكرة على الشكوى المقدمة من النادي ضد لجنة الحكام الرئيسية بسبب مباراة القمة".

وتابع: "طالبنا الرد على شكوتنا، وحددنا مدة 48 ساعة، وطالبنا الاستماع للفيديو لكي نعرف ماذا حدث، كما طالبنا الاستشهاد بما قاله عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وهو يقر ويعترف أن الزمالك له ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب".

وأكمل" "ضربة الجزاء الثانية قال إنها لعبة في الدوري المصري وبالمعيار المصري تحسب ركلة جزاء لصالح الزمالك".

واختتم: "قدمنا خطاب رسمي بعد عصر الأربعاء، واللجنة ردت يوم الخميس بتحويل الأمر للاتحاد، والجمعة والسبت إجازة رسمي، وننتظر الرد كما هو محدد".