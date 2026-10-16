بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

كشف الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن آخر المستجدات المتعلقة بشكوى نادي الزمالك المقدمة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، على خلفية الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي.

وكتب محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المهلة التي منحها الزمالك لاتحاد الكرة للرد النهائي على الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء التحكيمية التي يرى النادي أنه تضرر منها خلال مباراة القمة قد انتهت.

وأضاف فارس أن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى أن اتحاد الكرة لم يرد على شكوى الزمالك بشكل رسمي، سواء بإعلان الرد أو بصورة غير معلنة، حتى الآن.

وتابع الإعلامي أن الأمر لم يتوقف عند عدم الرد على الشكوى، موضحًا أن اتحاد الكرة لم يناقش لجنة الحكام من الأساس بشأن أي أمور تتعلق بطاقم التحكيم السلوفيني الذي أدار مباراة القمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الأهلي والزمالك، ومطالب إدارة القلعة البيضاء بالحصول على توضيحات بشأن الحالات محل الاعتراض.