ناقد رياضي يكشف حظوظ الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد في البطولات الإفريقية

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر عن تقييمه لأداء الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، موضحا أبرز نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز، ومؤكدًا أهمية استغلال الفرص والتركيز في مباريات العودة لحسم التأهل ومواصلة المنافسة على الألقاب.

وأكد عبد الناصر خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الأهلي بدأ مباراته بضغط هجومي جيد رغم استقبال هدف، لكنه أهدر عدة فرص، مشيدًا بالتغييرات الفنية خلال الشوط الثاني، خاصة دور زيزو في صناعة الفارق ومساهمة توفيق محمد في تنشيط الهجوم. وشدد على ضرورة الحذر في لقاء العودة، وتحسين التمركز الدفاعي عند التعامل مع العرضيات، مع استغلال الفرص أمام المرمى.

وأوضح أن الزمالك، رغم فوزه بهدف دون رد خارج ملعبه، لم يقدم أداءً مقنعًا بالكامل، بسبب التسرع في إنهاء الهجمات.

وتطرق إلى واقعة ناصر منسي، متوقعًا إمكانية استبعاده كإجراء تأديبي، مشيرًا إلى امتلاك الفريق بدائل هجومية قادرة على تعويض غيابه، ومؤكدًا ضرورة الظهور بشخصية الفريق المرشح للمنافسة على اللقب في مباراة العودة.

وبشأن فريق زد، أشار إلى أنه كان الأفضل من الناحية الإحصائية، لكن نتيجة التعادل وضعته تحت ضغط قبل مواجهة العودة في تنزانيا، التي توقع أن تكون صعبة للغاية، خاصة في ظل كونها المشاركة الإفريقية الأولى للفريق، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا وقدرة على التعامل مع الضغوط خارج الأرض.

وفيما يتعلق ببيراميدز، شدد على أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بفضل قوة قائمته وخبراته المتراكمة في البطولات القارية، فضلًا عن امتلاكه دكة بدلاء قوية. وأكد أن الفريق يحتاج إلى تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى لاستغلال المساحات والفرص المتاحة، متوقعًا أن يكون منافسًا قويًا خلال مشواره في البطولة هذا الموسم.