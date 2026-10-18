هانسي فليك: لامين يامال أفضل لاعب في العالم

أشاد هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بموهبة النجم الشاب لامين يامال، مؤكدًا قناعته بأنه أفضل لاعب في العالم.

برشلونة

وقال فليك: «لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم».

ويُعد لامين يامال أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية، بعدما فرض نفسه عنصرًا أساسيًا في صفوف برشلونة بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، إلى جانب مساهماته التهديفية وصناعة الأهداف.

ونجح النجم الإسباني في جذب الأنظار بأدائه رغم صغر سنه، ليصبح أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها الفريق الكتالوني في المنافسات المحلية والقارية، وسط توقعات بمواصلة تطوره خلال السنوات المقبلة.