قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية
هجوم غامض قبالة الإمارات.. قذيفتان تستهدفان قاطرة بحرية وإصابة شخص
أحمد شوبير: «عموتة» أعاد اكتشاف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق
هشام حنفي: انفعال ناصر منسي على معتمد جمال غير مقبول.. والأهلي صعّب المباراة على نفسه
دار الإفتاء توضح حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة
بعد تعطل استمر قرابة شهرين.. متى تعود منصة الكهرباء الموحدة للعمل؟
تزوير وغسل أموال وتهرب ضريبي.. فضيحة مدوية تضرب الدوري الإسرائيلي
الشرقية.. إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان
ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
بدعم من مهرجان الجونة.. أشرف زكي: 3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبدالغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد
سمير غانم مش هيتعوّض .. حسن الرداد يتحدّث عن مسلسل «نيللي وشريهان 2»
مفيش إعادة وهتخسروا درجات|المدارس تحذر الطلاب من الغياب أثناء امتحانات شهر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام القناة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفريق الأحمر فوزًا على كيتارا الأوغندي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الأهلي المباراة المقبلة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية، والحفاظ على جاهزية لاعبيه قبل استكمال مشواره في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والقناة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة المنافسة في المسابقة المحلية، خاصة مع تلاحق المباريات بين البطولات المحلية والقارية.

الأهلي يهزم كيتارا بثنائية عمر الساعي وزيزو

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح عمر الساعي التسجيل لصالح الفريق الأحمر، ليحرز أول أهدافه بقميص الأهلي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض أكرم توفيق للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ومنح الفوز الأهلي أفضلية قبل مواجهة الإياب، رغم نجاح الفريق الأوغندي في تسجيل هدف، ليبقى الفريق الأحمر مطالبًا بالتعامل بجدية مع مباراة العودة من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي.

الأهلي يستهدف مواصلة الانتصارات قبل استكمال المشوار الأفريقي

يسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمواجهة القناة، مع مراعاة ضغط المباريات والحاجة إلى الحفاظ على الحالة البدنية للعناصر الأساسية.

وتمثل المباراة فرصة للفريق الأحمر لمواصلة حصد النقاط في الدوري المصري الممتاز، قبل التركيز مجددًا على المنافسات الأفريقية، في ظل رغبة الأهلي في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الحالي.

النادي الأهلي الأهلي القناة بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز الدوري كيتارا الأوغندي الأهلي والقناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ماهر فرغلي

ماهر فرغلي: مخططات تستهدف الدولة المصرية عبر نشر الفوضى وتفكيك المؤسسات

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

صورة تعبيرية

أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 75 مليار جنيه خلال 6 أشهر

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة يسلم شهادات التخرج وعقود العمل لأول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد