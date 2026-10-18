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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: أمن الخليج خط أحمر.. ومساندة السعودية امتداد للأمن القومي العربي

النائب حلمي جاويش
النائب حلمي جاويش
فريدة محمد

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضايا العربية، وتؤكد الترابط الوثيق بين أمن الخليج والأمن القومي العربي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.

جاويش: مصر ملتزمة بمساندة الأشقاء وفقًا للدستور

وقال جاويش، في تصريحات صحفية اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك ووفقًا للإجراءات الدستورية، يحمل رسالة واضحة بشأن التزام القاهرة بدعم أمن الدول العربية الشقيقة والحفاظ على استقرارها.

وأضاف أن الموقف المصري ينطلق من مسؤولية مشتركة تجاه حماية الأمن العربي، وليس من السعي إلى توسيع نطاق المواجهات أو الدخول في صراعات إقليمية جديدة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع التحديات الراهنة بما يحفظ سيادة الدول ويحد من مخاطر التصعيد.

وقف الحرب والحلول الدبلوماسية أولوية لتجنب اتساع الصراع

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس السيسي إلى وقف الحرب وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية تعكس أهمية احتواء التوترات الإقليمية قبل امتداد تداعياتها إلى مزيد من الدول والقطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن استمرار التصعيد لا يقتصر تأثيره على الأوضاع الأمنية والسياسية، بل يمتد إلى حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية وأسواق الطاقة، بما قد يفرض ضغوطًا إضافية على اقتصادات المنطقة ويؤثر في فرص النمو والاستثمار.

العلاقات المصرية السعودية.. شراكة ممتدة في مواجهة الأزمات

ولفت جاويش إلى أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج تقوم على تاريخ طويل من التعاون والتضامن والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن استحضار الرئيس السيسي للمواقف الداعمة التي قدمتها دول الخليج لمصر خلال مراحل صعبة يعكس تقدير الدولة المصرية لهذه المواقف وحرصها على تعزيز الشراكات العربية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تفرض أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير آلياته، بما يساعد الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والتعامل مع الأزمات الإقليمية بمواقف منسقة.

حماية البحر الأحمر والممرات البحرية ضرورة استراتيجية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن احتواء الصراع يتطلب تكثيف التنسيق السياسي بين الدول العربية، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات، مع إيلاء اهتمام خاص بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.

وأوضح أن هذه الممرات تمثل شرايين رئيسية للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها يرتبط بشكل مباشر بالمصالح الاقتصادية لدول المنطقة والعالم.

وحدة الموقف العربي ركيزة للاستقرار والتنمية

واختتم النائب حلمي جاويش تصريحاته بالتأكيد على أن توحيد المواقف العربية وتعزيز التنسيق بين الدول الشقيقة يمثلان ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن حماية الأمن القومي العربي لا تنفصل عن تهيئة بيئة إقليمية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين، وتحافظ على مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ المملكة العربية السعودية

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