أحمد موسى: الناس كلها بتقول للرئيس السيسي إزاي ياريس هتسيبنا؟.. وبكري: جلسة البرلمان هدفها تفويض الرئيس بتحريك القوات المسلحة في مكان وإطار محدد للدفاع عن السعودية| اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

فيه زعل.. أحمد موسى: الناس كلها بتقول للرئيس السيسي إزاي ياريس هتسيبنا؟

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة من عدم السعادة بين الناس، وهو ما يظهر بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قراره حول نهاية فترة حكمه في عام 2030.



بكري: جلسة البرلمان هدفها تفويض الرئيس السيسي بتحريك القوات المسلحة في مكان وإطار محدد للدفاع عن السعودية

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك مؤامرة مؤامرة إيرانية أمريكية إسرائيلية على المنطقة العربية، موضحًا أن الحوثيين يأتمرون بأوامر إيران.



بكري: لا يوجد شرط أن يكون رئيس مصر القادم خريج الأكاديمية العسكرية والدستور لا يمنع ترشح أي مواطن

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.



أحمد موسى: الناس بتحب الرئيس السيسي لأنه تولى المسئولية في وقت غير طبيعي لإنقاذ البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.



تصل لـ 50%.. رئيس شعبة الملابس الجاهزة يحدد موعد انخفاض الأسعار

توقع خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل، مع إمكانية تراجعها بالتزامن مع موسم التخفيضات تصل لـ 50% الذي يبدأ خلال نوفمبر، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الوقود لن يدفع نحو زيادة الأسعار.



طارق فهمي: منتدى مصر 2026 فرصة لصياغة جدول أعمال وطني بمشاركة مختلف فئات المجتمع

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الأهمية الكبرى لمنتدى مصر 2026 المرتقب، مشيرًا إلى أنه سيشهد مشاركة واسعة من شخصيات متنوعة عبر جلسات عمل وورش تمهيدية متخصصة، بما يتيح تبادل الرؤى والأفكار بشأن القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة المقبلة.



هيئة الإسعاف: 3250 سيارة و1717 نقطة لتغطية الجمهورية

أكد الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تمتلك أسطولًا يضم 3250 سيارة إسعاف موزعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب 1717 نقطة إسعافية، لتغطية المدن والقرى والطرق السريعة، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة.



عاصر حروب مصر.. الرئيس السيسي يقبل رأس الفريق مجدي حتاتة خلال حفل الأكاديمية العسكرية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقبيل رأس الفريق مجدي حتاتة خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية.



هل تنخفض أسعار الغذاء بعد تثبيت الوقود؟.. توقعات بانفراجة في الأسواق المصرية

تترقب الأسواق المصرية انعكاسات قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار على تكلفة إنتاج السلع الغذائية ونقلها، وسط آمال بأن يسهم القرار في الحد من الضغوط السعرية وتهيئة الظروف لاستقرار الأسعار أو تراجع بعضها خلال الفترة المقبلة.