عاصر حروب مصر.. الرئيس السيسي يقبل رأس الفريق مجدي حتاتة خلال حفل الأكاديمية العسكرية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقبيل رأس الفريق مجدي حتاتة خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية.

وقد شارك الفريق مجدي حتاتة في كل حروب مصر في عصرها الحديث.

في سياق متصل، قال الرئيس السيسي، خلال كلمته: "محتاج دعمكم في تجهيز ناس لإدارة الدولة المصرية ليس فقط في الرئاسة بل في كل التخصصات".

واسترسل خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية: "مينفعش نجيب حد يجرب ويتعلم في مصر، الناس اللي اشتغلت 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديها الخبرة التي تؤهلها لتولي المسؤولية".

واضاف:"مصر مش عقيمة لتنتج واحد أحسن مني ميه مرة ويتحمل المسؤولية محتاج دعم الشعب المصري ولن يتحمل المسؤولية وإدارة البلاد أي مغرض أو خاين أو مجرم ومش هنسمح اننا ندي بلدنا لناس مش مؤهلين".