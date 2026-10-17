الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي بصراحته وأمانته نسف كل شائعات الإرهابيين.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية اتسم بالصراحة والوضوح، مؤكدًا أن الرئيس تحدث بأمانة عن التحديات التي تواجه الدولة، وطبيعة الوعود التي قدمها للمصريين منذ توليه المسؤولية.

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي نسف، بحسب تعبيره، الشائعات التي روجها الإخوان ومن وصفهم بالمغرضين والمرجفين، مشيرًا إلى أن من يعرفون الرئيس ويدركون طبيعة خطابه لم يفاجأوا بصراحته ووضوحه.

أمانة الرئيس السيسي

وأوضح الجندي أن الرئيس كان أمينًا في تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمانة، وصادقًا في وعوده للمصريين، لافتًا إلى أنه لم يقدم وعودًا تتجاوز الإمكانات المتاحة، ولم يزين المستقبل بآمال وأحلام غير واقعية، وإنما أكد منذ البداية أن طريق بناء الدولة يتطلب العمل والإنتاج والتنمية والتعمير.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يعد المصريين بالرخاء ورغد العيش، وإنما وعدهم بالعمل، مستشهدًا بقوله: «أنا ما وعدتكوش بالرخاء والرغد والعيش المترف أول ما رشحت للأمانة، إنما وعدتكم بالعمل، وعدتكم بالعمل، وعدتكم بالعمل».

وتابع الجندي أن الرئيس أكد أهمية مشاركة الجميع في العمل من أجل الإنتاج والازدهار والبناء والتعمير والحفاظ على الدولة، مشيرًا إلى حديثه عن الاستيقاظ مبكرًا وبذل الجهد، في مقابل عدم التزام البعض بالعمل بالقدر المطلوب.

وأكد خالد الجندي أن حديث الرئيس، من وجهة نظره، يعكس الصراحة في عرض التحديات وعدم تقديم وعود غير واقعية، مشددًا على أن بناء الدولة والحفاظ عليها يتطلبان العمل الجاد وتحمل المسؤولية، بعيدًا عن الشائعات ومحاولات التشكيك.



