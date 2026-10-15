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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يطالب بتعميم شعار خلوا بالكم من بلدكم في الشوارع والمدارس وكل الأماكن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
إيمان طلعت

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى تعميم شعار «خلوا بالكم من بلدكم» في مختلف المؤسسات والقطاعات، مطالبًا وزراء التعليم والشباب والرياضة والنقل بتبني الشعار ونشره، باعتباره رسالة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ المسؤولية تجاه مصر لدى الأجيال الجديدة.

خلوا بالكم من بلدكم 

وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس، إن هذه الدعوة ليست مطلبًا شخصيًا أو سعيًا وراء حوافز أو مكافآت، وإنما رسالة يطالب الجميع بتبنيها، مؤكدًا: «أنا مش طالع طالب حوافز ولا علاوة، أنا مش طالب واسطة عند حد فيكم، أنا بقول لك: خلوا بالكم من بلدكم».

وأضاف الجندي أن الشعار يجب أن يتحول إلى رسالة حاضرة في حياة المواطنين اليومية، وأن يشعر الأبناء بقيمة وطنهم والانتماء إليه، قائلًا: «حاسس ابنك إنك غيران عليها، حاسس ابنك إنك بتنتمي إليها، حاسس ابنك إنها فوق دماغك، حاسس ابنك إنها كل مستقبلك وكل آلامك وأوجاعك».

وشدد على ضرورة نشر الشعار في الأماكن العامة، قائلًا: «اكتبوها على أعمدة الإنارة، اكتبوها على السيارات المارة، اكتبوها على الحيطان والشوارع، خلوا أطفالنا يقروها على الحيطان، خلوا أولادنا يقروها في كل مكان».

وأكد خالد الجندي أن «خلوا بالكم من بلدكم» ينبغي أن تكون شعارًا عامًا ورسالة تتناقلها الأجيال، مشيرًا إلى أنها تمثل، بحسب تعبيره، وصية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، واختتم بالدعاء: «حفظه الله وحفظ مصرنا وحفظ شعبنا من كل مكروه وسوء».

خالد الجندي شعار خلوا بالكم من بلدكم في الشوارع والمدارس وكل الأماكن خلوا بالكم من بلدكم

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