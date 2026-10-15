الوطن مستقبلنا ومجدنا وفخرنا.. خالد الجندي: ما تيجوا كلنا نبقى ألتراس مصر

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الانتماء للوطن والاعتزاز به يجب أن يكونا محل اتفاق بين الجميع، داعيًا إلى التمسك بمصر؛ باعتبارها وطنًا يرتبط به مستقبل المواطنين وأبنائهم وأحفادهم.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس: «طب ما تيجوا نتعصب لمصر، ما تيجوا نتحيز لمصر، ما تيجوا نشجع لمصر، ما تيجوا كلنا نبقى ألتراس مصر في حياتنا، اللي مستقبلنا ومستقبل ولادنا ومستقبل أحفادنا، اللي تاريخنا ومجدنا، اللي فخرنا وعزنا».

وأشار إلى أن التشكيك المستمر في كل ما يُقال من شأنه أن يضعف الثقة في المعلومات، مستشهدًا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ما بتصدقوش، طب أعمل لكم إيه؟، كل ما بنقول لكم حاجة ما بتتصدقش»، مؤكدًا أن حديثه يأتي في سياق الدعوة إلى الاعتزاز بالوطن وعدم الانسياق وراء محاولات التشكيك في كل شيء.

واستشهد الجندي بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «والحديث الرائد لا يكذب أهله»، في سياق حديثه عن الثقة والصدق، والتأكيد على أهمية التعامل مع ما يُطرح من معلومات بعيدًا عن التشكيك المسبق.