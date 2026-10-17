مصر وأهلها في القلب.. ماجد المهندس بعد تصريحات الرئيس السيسي: أخوة أصيلة وتاريخ عزيز

أعرب الفنان ماجد المهندس عن محبته لمصر وشعبها، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، وذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن نهاية فترته الرئاسية في عام 2030.

ماجد المهندس

وكتب ماجد المهندس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «كل المحبة لمصر وأهلها.. تجمعنا أخوّة أصيلة وتاريخ عزيز»، في رسالة عبّر خلالها عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن نهاية فترته الرئاسية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وخلال كلمته في الحفل، أكد الرئيس السيسي أن نهاية فترته الرئاسية ستكون في عام 2030، مشددًا على احترامه للدستور، ومعلنًا أنه لا يُعد أحدًا من أفراد أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

وأوضح الرئيس أهمية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية قيادة مصر، مشيرًا إلى الدور الذي تؤديه الأكاديمية العسكرية المصرية في تأهيل الأشخاص القادرين على إدارة شؤون الدولة، وفق معايير تضمن الكفاءة وعدم المحاباة.

وأكد السيسي أن مصر تمتلك الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية، مشددًا على أن البلاد قادرة على إعداد شخصيات أفضل منه بمئة مرة، وأن مسؤولية قيادة الدولة لا ينبغي أن تكون مجالًا للتجربة والتعلم على حساب الوطن والمواطنين.

كما تناولت كلمة الرئيس أهمية الحفاظ على القوات المسلحة المصرية، وتعزيز الوعي بدورها الوطني، مؤكدًا دورها الدستوري في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

السيسي يؤكد دعم مصر لأمن السعودية

وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وتأتي رسالة ماجد المهندس في إطار التفاعل مع تصريحات الرئيس السيسي، التي تناولت مستقبل القيادة السياسية في مصر، إلى جانب التأكيد على الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالمملكة العربية السعودية.