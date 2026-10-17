نفاد تذاكر حفل آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية

أعلنت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الرابعة والثلاثين نفاد تذاكر حفل الفنانة آمال ماهر، المقرر إقامته يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك قبل موعد الحفل، في مؤشر على الإقبال الجماهيري على الأمسية الغنائية المنتظرة ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويأتي الإعلان عن اكتمال حجز مقاعد الحفل ليضع أمسية آمال ماهر ضمن أبرز الفعاليات التي تحظى باهتمام الجمهور خلال الدورة الجديدة من المهرجان، خاصة مع مشاركة الفنانة في حفل يقوده المايسترو نادر عباسي، بمصاحبة أوركسترالية، في لقاء يجمع بين الطرب والأداء الموسيقي الحي.

آمال ماهر ترفع شعار كامل العدد قبل انطلاق الحفل

وشهد حفل آمال ماهر إقبالًا على شراء التذاكر منذ طرحها، حتى أعلنت إدارة المهرجان نفاد جميع التذاكر المتاحة، ليُرفع شعار «كامل العدد» قبل انطلاق الأمسية المقررة في 22 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الأمسية ضمن البرنامج الفني للدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يستقطب محبي الغناء العربي والطرب الأصيل، من خلال مجموعة من الحفلات التي يشارك فيها عدد من المطربين والموسيقيين.

ومن المنتظر أن تقدم آمال ماهر فقرتها الغنائية بمصاحبة الأوركسترا، تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، في تجربة موسيقية تعتمد على التوزيعات الأوركسترالية وتمنح الأغنيات طابعًا فنيًا يتناسب مع طبيعة المهرجان وبرنامجه.

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية

وتراوحت أسعار تذاكر حفل آمال ماهر ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان بين 1400 و4500 جنيه، وفقًا لفئات المقاعد المتاحة، بما يعكس اختلاف الأسعار بحسب أماكن الجلوس داخل قاعة الحفل.

ومع إعلان نفاد التذاكر قبل الموعد المحدد، انتهت فرصة حجز المقاعد ضمن الفئات التي طُرحت للبيع، وسط الاهتمام بالأمسية التي تجمع آمال ماهر بالمايسترو نادر عباسي والمصاحبة الأوركسترالية.

ويأتي الإقبال على الحفل في إطار البرنامج المتنوع الذي أعدته إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يضم مجموعة من الأمسيات الغنائية والموسيقية بمشاركة أسماء بارزة في الساحة الفنية المصرية والعربية.

موعد انطلاق الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية

وتواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، استعداداتها لانطلاق الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة نخبة من الفنانين والمطربين والموسيقيين، ضمن برنامج يسعى إلى تقديم أنماط متنوعة من الغناء والموسيقى العربية، مع إتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة حفلات تجمع بين الأصوات الغنائية المعروفة والعروض الموسيقية.

ويُعد حفل آمال ماهر من الأمسيات التي تحظى باهتمام ضمن برنامج المهرجان، لا سيما بعد الإعلان عن نفاد تذاكره قبل موعده، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالحفلات الغنائية المدرجة ضمن فعاليات الدورة الحالية.

نجوم الغناء والموسيقى في الدورة الجديدة من المهرجان

ولا تقتصر فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين على حفل آمال ماهر، إذ تضم قائمة المشاركين عددًا من الفنانين الذين يقدمون تجارب غنائية وموسيقية متنوعة، من بينهم محمد الحلو ومدحت صالح وعلي الحجار ومحمد شاهين.

كما يشارك الموسيقار عمر خيرت ضمن البرنامج الفني للمهرجان، الذي يجمع بين الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية، في إطار احتفالية فنية تمتد على مدار عشرة أيام.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، وسط تنوع في الأسماء المشاركة والأنماط الموسيقية المقدمة، بما يمنح جمهور المهرجان خيارات متعددة لمتابعة الحفلات والأمسيات الفنية.

مهرجان الموسيقى العربية.. برنامج يجمع الطرب والغناء والموسيقى

وتأتي الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية استمرارًا للاحتفاء بالغناء والموسيقى العربية، من خلال برنامج يضم مجموعة من الفنانين أصحاب التجارب المختلفة، إلى جانب العروض التي تعتمد على المصاحبة الموسيقية والأوركسترالية.

ويبرز حفل آمال ماهر ضمن الفعاليات التي اكتمل حجز تذاكرها قبل موعد إقامتها، والمقرر أن تُحييه يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ومع اقتراب انطلاق الدورة الجديدة، تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال الجمهور في سلسلة من الحفلات التي تمتد حتى نهاية أكتوبر، بمشاركة أسماء من أجيال وتجارب فنية متعددة، في برنامج يجمع بين الغناء والطرب والموسيقى الأوركسترالية.