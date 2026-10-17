بسبب مشهد لها.. يسرا تروي موقفا جمعها بالمخرجة إيناس الدغيدي

كشفت الفنانة يسرا عن موقف مع المخرجة إيناس الدغيدي التى ناصرت المرأة فى أعمالها، ومن بينها فيلم “كلام الليل”، وذلك خلال ندوة "البطولة النسائية فى ميزان شباك التذاكر" بمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت يسرا: “كلام الليل من الأفلام التى شاركت فيها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ورفضت هذا العمل فى البداية بسبب مشهد معين، ورغم إصرار إيناس الدغيدي، قررت تغيير بعض التفاصيل فى المشهد من جهة التصوير، وبالفعل تم تصويره بشكل جيد".

وأضافت يسرا: “اليوم تجد السوشيال ميديا تهاجم الممثل بسبب هذه المشاهد على الرغم من أن الممثل يجسد شخصية، وهذا لا يعبر عن شخصيته الحقيقية كما قالت منى زكي فى أعمالها”.

إلهام شاهين رهنت منزلها

وقد كشفت الفنانة يسرا عن سر يخص الفنانة إلهام شاهين, وذلك خلال ندوة “البطولة النسائية فى السينما” بمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت يسرا: 'إلهام شاهين رهنت منزلها من أجل استكمال تصوير فيلم لها، وهى مقاتلة وممثلة موهوبة ولديها عديد من الأعمال المميزة، خاصة أنها مغامرة".

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة يسرا متابعيها صوراً جديدة لها خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة.

إطلالة يسرا

وأطلت يسرا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، بتصميم عصري مع وضع بروش باللون الذهبي ليضيف لمسة ناعمة وأنيقة تكشف جمالها.

كما اختارت يسرا أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان البنية والسوداء لتبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.