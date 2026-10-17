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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لمسرحية «أنا مش عارفني» بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال في موسم الرياض

بوستر مسرحية "أنا مش عارفني"
بوستر مسرحية "أنا مش عارفني"
أحمد إبراهيم

طُرح البوستر الرسمي للمسرحية الكوميدية «أنا مش عارفني»، بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضها على مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتجمع المسرحية نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم عمرو يوسف وأسماء جلال، إلى جانب بيومي فؤاد وأحمد عبد الوهاب ونسرين أمين وصلاح الدالي وآية عبد الرازق ويمنى طولان ومحمود فتحي وأحمد يسري.

قصة المسرحية 

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول عمر، الطيار الوسيم الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف، والذي يقع  في حب ندى، التي تجسد دورها أسماء جلال، ويحاول إخفاء ماضيه العاطفي عنها، لتتصاعد الأحداث في سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتأتي المسرحية بعد تعاون عمرو يوسف وأسماء جلال في فيلمي «ولاد رزق 3» و«السلم والثعبان 2»، في لقاء جديد يجمعهما هذه المرة على خشبة المسرح.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكمز، وإخراج محسن رزق، وإنتاج حمادة إسماعيل، فيما يتولى أحمد إسماعيل الإشراف العام على العمل، وسط ترقب الجمهور لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف مسرحية أنا مش عارفني أسماء جلال

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