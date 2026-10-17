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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا: إلهام شاهين رهنت منزلها لاستكمال فيلم لها

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة يسرا عن سر يخص الفنانة إلهام شاهين وذلك خلال ندوة “البطولة النسائية فى السينما” بمهرجان الجونة السينمائي. 

وقالت يسرا : إلهام شاهين رهنت منزلها من أجل استكمال تصوير فيلم لها وهى مقاتلة وممثلة موهوبة ولديها عديد من الأعمال المميزة خاصة انها مغامرة. 

من ناحية أخرى شاركت الفنانة يسرا، متابعيها بصور جديدة لها خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة يسرا 

وأطلت يسرا، مرتديه فستان طويل باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم عصري مع وضع بروش باللون الذهبي ليضيف لمسة ناعمة وأنيقة تكشف جمالها.

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان البنية والسوداء لتبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

يسرا الفنانة يسرا أعمال يسرا أفلام يسرا إلهام شاهين

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