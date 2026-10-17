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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالات أنباء عربية وأجنبية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على رفض المساس بأمن دول الخليج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أبرزت صحف ووكالات أنباء عربية وأجنبية دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض بالدفاع عن السعودية إذا طلبت من مصر ذلك، والتأكيد على وقوف مصر بقوة لحماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها.
 

فتحت عنوان "السيسي يوجه بعقد جلسة طارئة للبرلمان المصري للحصول على تفويض بالدفاع عن السعودية" أبرزت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) توجيه الرئيس السيسي، بعقد جلسة طارئة للبرلمان للحصول على تفويض بالدفاع عن المملكة العربية السعودية وحمايتها، وتأكيده على أنه "يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر، ونقف بقوة وندعم بشكل كامل حماية أراضي أشقائنا في الخليج" وأن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها، وأنها لن تقبل المساس بالمملكة العربية السعودية أو أمنها واستقرارها.


وتحت عنوان "السيسي يطلب تفويضاً من البرلمان المصري في أي تدخل تطلبه السعودية" لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية دعوة الرئيس السيسي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية، وتأكيده على أن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية، مضيفا "يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر".
وبعنوان "السيسي: مستعدون لتنفيذ ما تطلبه السعودية وفق توجيهات الملك سلمان وولي العهد" نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الرئيس السيسي تأكيده على استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه لو تطلب الأمر موافقة البرلمان المصري فلن يتأخر لحظة.
وتحت عنوان "السيسي يطلب جلسة عاجلة للبرلمان لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية" أبرز موقع قناة "العربية" دعوة الرئيس السيسي إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية، مشيرا إلى أن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها، وفقا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
من جانبها، أبرزت صحيفة "الخليج" الإماراتية، تحت عنوان "السيسي يطلب تفويضاً برلمانياً لأي تدخل عسكري تطلبه السعودية" دعوة الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية، وتأكيده على أن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأنه يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر.
وبعنوان "السيسي يطلب تفويضاً من البرلمان المصري في أي تدخل تطلبه السعودية"، أشارت صحيفة "الإمارات اليوم" دعوة الرئيس السيسي إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية، مضيفا أن مصر تقف بقوة وندعم بشكل كامل حماية أراضي الأشقاء في الخليج.
وتحت عنوان "الرئيس السيسي: سننفذ أي إجراء لحماية السعودية وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض بذلك" أبرزت صحيفة الأيام البحرينية تأكيد الرئيس السيسي على استعداد مصر الكامل لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها، مطالبا مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمنح القوات المسلحة تفويضا بالتحرك لحماية أشقائها في الخليج، مؤكدا وقوف مصر بقوة لحماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها.
وبعنوان "السيسي : مستعدون لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية وفق توجهات الملك سلمان وولي العهد" أشارت صحيفة البلاد البحرينية إلى تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية والدفاع عنها وفقا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه لو تطلب الأمر موافقة البرلمان فلن يتأخر لحظة.
من جانبها، أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان "السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي مساس بأمن السعودية" تأكيد الرئيس السيسي وقوف مصر بقوة وتقديمها الدعم الكامل لحماية الأشقاء في دول الخليج، مشددًا على أن مصر لا تبحث عن دور، وإنما تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أشقائها.
وأشارت إلى تصريحات الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، بأنه لا يمكن لمصر أن تشاهد المساس بأمن المملكة العربية السعودية وتقف موقف المتفرج، وأن مصر ستنفذ أي إجراء يستهدف حماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، مطالبا بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن أي تدخل تطلبه المملكة لحمايتها والدفاع عنها.
وبعنوان "السيسي يدعو البرلمان المصري لعقد جلسة طارئة للتفويض في أي تدخل تطلبه السعودية" أبرزت صحيفة "الراي" الكويتية دعوة الرئيس السيسي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض بالدفاع عن السعودية إذا طلبت من مصر ذلك، وتأكيده على أنه "ليس من المعقول السماح أن يتم المساس بالمملكة العربية السعودية أو بأمنها واستقرارها".


وأضاف "بوجه رسالتي للجميع لإيقاف الحرب الموجودة.. ومصر طبقا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، هتنفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم".

صحف عبد الفتاح السيسي دفعات جديدة

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