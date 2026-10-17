فيه زعل.. أحمد موسى: الناس كلها بتقول للرئيس السيسي إزاي ياريس هتسيبنا؟

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة من عدم السعادة بين الناس، وهو ما يظهر بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قراره حول نهاية فترة حكمه في عام 2030.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «طيب الناس هتدعم إزاي الرئيس وهي مش مقتنعة بالفكرة، إحنا آه مع الرئيس قولًا وفعلًا، الموضوع محتاج شغل وطمأنة للناس».

وأكمل: «الرئيس السيسي قال للناس عاوز دعم للفكرة، طيب كلنا مع الرئيس وبندعمه، إزاي هندعم في حاجة الناس مش مقتنعة بها؟ مفيش سعادة بالقرار ده».

وتابع أحمد موسى:" الناس كلها بتقول للرئيس السيسي إزاي ياريس هتسيبنا كده في الوقت ده .. والناس زعلانة من قرار الرئيس السيسي بنهاية مدة الرئاسة في 2030 ".