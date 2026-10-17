حديث مفاجئ للجميع.. تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات الرئيس السيسي اليوم| بث مباشر

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى:" حديث الرئيس السيسي اليوم مفاجئ للجميع ".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية..