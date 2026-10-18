مصطفى خاطر يشوق الجمهور للجزء الثاني من «نيللي وشريهان» في رمضان 2027

شارك الفنان مصطفى خاطر، جمهوره صورًا من تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل «نيللى وشريهان»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مستعيدًا أجواء العمل الذى حقق نجاحًا عند عرضه.

ونشر مصطفى خاطر، الصور عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، وظهر خلالها ممسكًا بمجلة «ميكى»، فى إشارة إلى استعادة أجواء المسلسل وشخصيته التى قدمها فى الجزء الأول، وسط تفاعل من متابعيه مع الصور، وعلق قائلا: «أثناء التحضيرات لمسلسل نيللى وشريهان».



ويستعد المخرج كريم السبكي، لبدء التحضيرات الأولية للجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، استعدادا لعودة العمل بعد 10 سنوات من عرض الجزء الأول، والذي حقق نجاح جماهيري كبير خلال موسم دراما رمضان 2016، وجمع لأول مرة الفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في عمل درامي.



ويواصل صناع العمل، خلال الفترة الحالية، جلسات التحضير والاستقرار على التفاصيل النهائية، إلى جانب استكمال التعاقدات مع أبطال الجزء الجديد، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويترقب الجمهور، عودة الثنائي دنيا، وإيمي سمير غانم من خلال الجزء الثاني، خاصة بعدما حقق الجزء الأول نجاح واسع، بسبب الطابع الكوميدي والمغامرات التي جمعت بين الشخصيتين، ليصبح واحدا من أبرز الأعمال الكوميدية في موسم رمضان 2016.

أبطال وصناع الجزء الاأل مسلسل نيللي وشريهان

مسلسل نيللي وشريهان، عرض في رمضان 2016 وهو من بطولة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وبيومي فؤاد، ومصطفي غريب، وسلوي خطاب، ومحمد سلام، وإخراج أحمد الجندي.