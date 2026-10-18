قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجّار مخدرات .. «الداخلية» تكشف تفاصيل جريمة غسل 90 مليون جنيه
فرق للإصلاح.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يقطع الخدمة عن مناطق بمدينة نصر
الداخلية تأذن لـ 42 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»
قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالمصرية
انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل
سيد عبد الحفيظ يُهدي سفير مصر بأوغندا درع الأهلي
15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم
إحباط تهريب 55.5 جرام ماريجوانا بمطار الغردقة
أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع
اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل
علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها وسر الوصول إلى المقام
خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى خاطر يشوق الجمهور للجزء الثاني من «نيللي وشريهان» في رمضان 2027

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان مصطفى خاطر، جمهوره صورًا من تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل «نيللى وشريهان»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مستعيدًا أجواء العمل الذى حقق نجاحًا عند عرضه.

ونشر مصطفى خاطر، الصور عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، وظهر خلالها ممسكًا بمجلة «ميكى»، فى إشارة إلى استعادة أجواء المسلسل وشخصيته التى قدمها فى الجزء الأول، وسط تفاعل من متابعيه مع الصور، وعلق قائلا: «أثناء التحضيرات لمسلسل نيللى وشريهان».


ويستعد المخرج كريم السبكي، لبدء التحضيرات الأولية للجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، استعدادا لعودة العمل بعد 10 سنوات من عرض الجزء الأول، والذي حقق نجاح جماهيري كبير خلال موسم دراما رمضان 2016، وجمع لأول مرة الفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في عمل درامي.


ويواصل صناع العمل، خلال الفترة الحالية، جلسات التحضير والاستقرار على التفاصيل النهائية، إلى جانب استكمال التعاقدات مع أبطال الجزء الجديد، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويترقب الجمهور، عودة الثنائي دنيا، وإيمي سمير غانم من خلال الجزء الثاني، خاصة بعدما حقق الجزء الأول نجاح واسع، بسبب الطابع الكوميدي والمغامرات التي جمعت بين الشخصيتين، ليصبح واحدا من أبرز الأعمال الكوميدية في موسم رمضان 2016.

أبطال وصناع الجزء الاأل مسلسل نيللي وشريهان

مسلسل نيللي وشريهان، عرض في رمضان 2016 وهو من بطولة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وبيومي فؤاد، ومصطفي غريب، وسلوي خطاب، ومحمد سلام، وإخراج أحمد الجندي.

الفنان مصطفى خاطر مسلسل نيللي وشريهان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم بيومي فؤاد ومصطفي غريب المخرج كريم السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الرئيس السيسي

«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

الداخلية تقرر إبعاد مواطن أوزبكي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ارشيفية

حبس عاطل بتهمة الاتجار في الاستروكس بالجيزة

ارشيفيه

إصابة فتاتين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بميت غمر بالدقهلية

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد