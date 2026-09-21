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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى خاطر يخوض موسم 2026 السينمائي بـ مطلوب عائليًا

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

يستعد الفنان مصطفى خاطر، لعرض فيلم مطلوب عائليا، في شهر أكتوبر المقبل، والذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز. 

وطُرحت مؤخرا بوسترات فيلم مطلوب عائليا، الجماعية والفردية، وزين مصطفى خاطر، البوستر الفردي للفيلم. 

فيلم مطلوب عائليا

طُرحت أفيشات الرسمية لفيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.

ويجمع الفيلم النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم، مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين، كما يشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ويعد “مطلوب عائليًا” ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد نجاحهما في فيلم “المشروع X”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي. 

ويأتي الفيلم ضمن أحدث إنتاجات الشركة المنتجة، واصلت حضورها القوي في سوق السينما، بعدما طرحت مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض المصرية، وامتد نجاحه إلى الأسواق العربية والعالمية.

وجمع فيلم «خلي بالك من نفسك» النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. 

فيلم مطلوب عائليا مصطفى خاطر الفنان مصطفى خاطر أعمال مصطفى خاطر كريم عبد العزيز

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