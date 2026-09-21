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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أوبرا دمنهور تحتفل بالعيد القومى لمحافظة البحيرة

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ

احتفلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق الذكرى الـ219 لانتصار أهالي مدينة رشيد البواسل على الحملة الإنجليزية عام 1807، من خلال أمسية لفصل الكورال، تدريب وقيادة الفنان إيهاب مبروك، وفصل الإنشاد الديني، تدريب وقيادة المنشد أسامة علام، على مسرح أوبرا دمنهور.

وتزامن الاحتفال مع إطلاق الموسم الفني الجديد 2026-2027 لمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور أسامة علي.

وضم برنامج فقرة فصل الكورال نخبة من الأعمال الغنائية والموسيقية التراثية والمعاصرة، منها «شد الحزام»، و«أهو ده اللي صار»، و«ميدلي كارم محمود»، و«والله تستاهل»، و«لعبة الأيام»، و«ما بيسألش عليا أبدًا»، وغيرها، بأداء الواعدين آية محمد، وعمرو سلام، وكارما الشرقاوي، ويوسف سامح، ومنة عبده، ومحمد الجندي.

وشملت فقرة فصل الإنشاد الديني مجموعة من المؤلفات الروحانية والمدائح والأناشيد، منها «نور البدر»، و«أم النبي»، و«غصن نقا»، و«لأجل النبي»، و«في هوى خير العباد»، وغيرها، بأداء إسلام العطار، ومروة عثمان، وأسامة علام.

وتجسد الأمسية الدور الوطني والثقافي لدار الأوبرا المصرية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المناسبات، إلى جانب الرعاية المستمرة للواعدين من خلال مركز تنمية المواهب، الذي يحرص على اكتشاف ودعم المبدعين الشباب وصقل قدراتهم الفنية؛ ليظلوا أحد الركائز الأساسية في مسيرة الإبداع المصري المعاصر.

دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل العيد القومى لمحافظة البحيرة

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