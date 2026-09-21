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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تركيب أول منظم قلب ثلاثي بالصاعق CRT-D على مستوى صحة المنوفية

العملية
العملية

 نجح الفريق الطبي بمستشفى أشمون العام في تحقيق إنجازين طبيين متتاليين يبرزان كفاءة الكوادر الطبية بالمنظومة، ​في طفرة طبية جديدة تعكس مدى التطوير والارتقاء الجاري بالخدمات الصحية والتدخلات الحرجة بمحافظة المنوفية.

​ولأول مرة على مستوى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تم تركيب جهاز منظم نبضات القلب دائم ثلاثي الحجرات المزود بصاعق كهربائي متطور (CRT-D) لمريض كان يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب. ويعد هذا الجهاز من أحدث التقنيات الطبية التي تجمع بين إعادة تزامن انقباض عضلة القلب، وتنظيم ضربات القلب، والحماية المباشرة من اضطرابات النظم الخطيرة عبر الصدمات الكهربائية الفورية عند الحاجة. 

وتأتي أهمية هذا الإنجاز لتوفيره خدمة طبية دقيقة تتجاوز تكلفتها في القطاع الخاص ربع مليون جنيه، لتُقدم مجانًا داخل المستشفى الحكومي رفعًا للعبء المالي عن كاهل المرضى وذويهم.

​وعلى جانب آخر وفي إنقاذ عاجل للحالات الحرجة، تمكن فريق قسم الجراحة بالمستشفى من إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لتصليح تهتك بالأمعاء نتيجة جرح طعني نافذ بالبطن لمريض حضر للاستقبال وهو يعاني من صدمة دموية وعصبية ونزيف حاد تجاوز 1500 سم مكعب من الدم، حيث تمت السيطرة على النزيف وإنقاذ حياة المريض بنجاح.

​وجاءت هذه النجاحات تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وبقيادة الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبدعم من قيادات المديرية وإدارة المستشفيات، وبإشراف دكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفى أشمون العام، ود. إبراهيم الأعصر رئيس الهيئة الطبية​وقد شارك في إجراء جراحة القلب المتقدمة فريق متخصص. 

​وفي هذا السياق، أشاد الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالجهود الاستثنائية والكفاءة العالية التي أظهرها الفريق الطبي بمستشفى أشمون العام، مؤكدًا:

​«إن ما شهدته مستشفى أشمون العام  من إدخال تقنية تركيب منظم القلب الثلاثي (CRT-D) لأول مرة بالمديرية، إلى جانب السرعة والدقة في إنقاذ حالة جراحية حرجة، يمثل تجسيدًا حقيقيًا للرؤية التي نعمل عليها لتطوير المنظومة الصحية بالمنوفية. نحن حريصون كل الحرص على توفير أحدث الخدمات والتدخلات الطبية الدقيقة والمكلفة داخل مستشفيات الصحة بالمجان أو بأسعار رمزية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الرعاية الشاملة لأهالي المحافظة دون الحاجة للسفر أو تحمل تكاليف باهظة، وسنواصل دعم كافة المستشفيات بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة استمرارًا لمسيرة التميز والجودة».

المنوفية محافظة المنوفية اشمون منظم قلب طعنة

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