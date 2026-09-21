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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 33 محضر إشغال طريق و58 إزالة فورية لإشغال ثابت ومتحرك بمركز المنوفية

اشغالات
اشغالات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة اشغالات مكبرة بقرى دنشواى وساحل الجوابر ،حيث شملت الحملة شوارع بورسعيد وطريق شبين وشارع كمال النجار وشارع طلعت حرب.

وأسفرت عن تحرير عدد ١٣ محضر إشغال، ٢٨ حاله إزالة اشغال ثابت ومتحرك لفرض الانضباط وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإحداث سيولة مرورية فورية.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشارعي سعد زغلول والروضة ، وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إزالة فورية ،وتحرير 20 محضر إشغال طريق، وتم التحفظ ومصادرة كافة المخالفات التي تعوق حركة المواطنين، وتم إخلاء الشوارع من كافة التعديات والباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام.

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام ، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

المنوفية محافظة المنوفية اشغالات ازالات اشمون الشهداء

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