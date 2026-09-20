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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: مصر دولة واعدة وتحتاج إلى طاقات أبنائها وأفكارهم وإبداعهم

الدكتور يحيى زكريا عيد
الدكتور يحيى زكريا عيد
أ ش أ

 أكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تستقبل عامًا جامعيًا جديدًا برؤية واضحة تستهدف مواصلة تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الأنشطة الطلابية، ودعم اكتشاف المواهب والقدرات، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتأهيله لمتطلبات المستقبل وسوق العمل.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم الأحد- خلال فعاليات جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى تزامنًا مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، وسط أجواء تنظيمية متميزة عكست جاهزية الجامعة لاستقبال أبنائها الطلاب، وحرصها على توفير بيئة جامعية محفزة على العلم والإبداع والمشاركة.

وقال رئيس الجامعة: «نرحب بأبنائنا الطلاب الجدد والقدامى في بيتهم الثاني جامعة كفر الشيخ، ونؤكد أن الجامعة لا تقدم العلم والمعرفة فقط، وإنما تعمل على بناء الإنسان، واكتشاف المواهب، وتنمية مهارات الطلاب، وإعدادهم ليكونوا قادرين على صناعة مستقبلهم والمساهمة في بناء وطنهم».

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن بداية العام الجامعي تمثل انطلاقة جديدة للعمل والتميز والإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والفنية والاجتماعية، والاستفادة من الفرص التدريبية والتأهيلية التي تتيحها الجامعة.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، باعتبارها أحد أهم المسارات لبناء شخصية الطالب وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لديه.

وشهدت فعاليات استقبال الطلاب مشاركة متميزة من أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة كفر الشيخ، التي أسهمت في استقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتقديم الدعم والإرشاد لهم، والمشاركة في تنظيم الأجواء الاحتفالية مع بداية العام الجامعي، بما يعكس روح التعاون والانتماء والمشاركة الإيجابية داخل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن طلاب الجامعة شركاء حقيقيون في نجاح منظومة العمل الجامعي، مشيدًا بدور أسرة «طلاب من أجل مصر» في دعم الأنشطة والمبادرات الطلابية، ومساهمتهم في استقبال زملائهم ونشر روح الإيجابية والانتماء داخل الجامعة.

واختتم رئيس الجامعة رسالته للطلاب قائلًا: «أجعلوا من عامكم الجامعي الجديد بداية حقيقية للتميز، واستثمروا كل فرصة للتعلم والتدريب والمشاركة، وثقوا أن جامعة كفر الشيخ ستظل داعمة لطموحاتكم وأحلامكم، وأن المستقبل يصنعه من يمتلك العلم والمهارة والإرادة».

وتواصل جامعة كفر الشيخ استعداداتها وبرامجها لاستقبال الطلاب خلال العام الجامعي الجديد، بما يضمن انطلاقة قوية لعام دراسي حافل بالعلم والأنشطة والتميز والإنجاز.

الدكتور يحيى زكريا عيد العملية التعليمية رئيس جامعة كفر الشيخ

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