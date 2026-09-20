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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يلتقي الطلاب الجدد بكلية التربية.. ويؤكد: شباب مصر ثروتها الحقيقية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

التقى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الطلاب الجدد بكلية التربية، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الكلية للترحيب بالطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبد المجيد، عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

ورحب الدكتور أحمد القاصد بالطلاب الجدد، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة التحاقهم بالجامعة وبداية مرحلة جديدة من حياتهم التعليمية، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا حافلًا بالتفوق والتميز، مؤكدًا أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على تقديم المعرفة الأكاديمية، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والوطن.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب أن المرحلة الجامعية تمثل فرصة مهمة لاكتشاف قدراتهم وصقل شخصياتهم، داعيًا إياهم إلى الاستمتاع بكل لحظة في حياتهم الجامعية، مع الحرص على الدراسة والاجتهاد والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وأن تكون لديهم طموحات وآمال واسعة يسعون إلى تحقيقها. 

وقال الدكتور أحمد القاصد: "قوة مصر الحقيقية في شبابها، وأنتم مستقبل هذا الوطن، والثروة البشرية هي أمل مصر في بناء مستقبل أفضل. ومصر دولة واعدة وشابة، وتحتاج إلى طاقات أبنائها وأفكارهم وإبداعهم، وأنتم جزء أساسي من مسيرة البناء والتنمية." 

وأضاف رئيس الجامعة أن أبواب الجامعة مفتوحة أمام الطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وآمنة تساعدهم على النجاح والتفوق، مشيرًا إلى وجود منظومة متكاملة لدعم الطلاب، تشمل الأساتذة والمرشدين الأكاديميين ومركز الدعم النفسي، داعيًا الطلاب إلى اللجوء إلى أساتذتهم ومرشديهم الأكاديميين في حالة مواجهة أي مشكلة أو صعوبة خلال دراستهم.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجامعة تحرص على استكمال منظومة تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن الطالب يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الجامعة، وأن الجامعة تعمل على دعمه أكاديميًا ونفسيًا واجتماعيًا، بما يساعده على تحقيق طموحاته وبناء مستقبله. 

من جانبه، رحب الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم منذ اليوم الأول، وتشجيعهم على الاستفادة من الإمكانات التعليمية والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة.

وشدد على أهمية الالتزام والانضباط والاجتهاد، والمشاركة الإيجابية في الحياة الجامعية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة. 

كما وجه الدكتور زيدان الشكر لإدارة كلية التربية وعميد الكلية ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها على جهودهم في تنظيم فعاليات استقبال الطلاب الجدد، وحرصهم على توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على الاندماج في الحياة الجامعية والتعرف على حقوقهم وواجباتهم. .

وأكد الدكتور عبد الناصر عبد المجيد، عميد كلية التربية، أن الكلية ترحب بأبنائها الطلاب الجدد، وتسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التأهيل الأكاديمي وبناء الشخصية وتنمية المهارات، موضحًا أن الكلية تضع مصلحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية جاذبة على رأس أولوياتها، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس والبرامج والأنشطة المختلفة التي توفرها الكلية. 

وفي ختام اللقاء، تمنى الدكتور أحمد القاصد للطلاب عامًا دراسيًا موفقًا، مؤكدًا أن الجامعة ستظل داعمة لهم، وأن نجاحهم وتفوقهم يمثلان هدفًا مشتركًا، وأن الوطن ينتظر من شبابه العلم والعمل والإبداع والمشاركة في بناء مستقبله.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية كلية تربية استقبال

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