«خدمة طبية لأهالينا».. محافظ الغربية يتفقد قافلة «مستقبل وطن» بـ21 تخصصًا وتوفير الأدوية بالمجان للمواطنين

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمها حزب مستقبل وطن لأبناء المحافظة، والتي ضمت 21 تخصصًا طبيًا، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة للحالات المستحقة، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

واطمأن محافظ الغربية خلال جولته على انتظام أعمال القافلة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتابع توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى، بما يسهم في تيسير حصول أهالينا على الرعاية الصحية اللازمة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المناطق يأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني في تقديم خدمات مباشرة وملموسة للمواطنين، خاصة في المجالات الصحية والاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

رفع كفاءة الخدمات

وتأتي القافلة ضمن المبادرات الخدمية التي ينفذها حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، والتي تستهدف دعم المواطنين وتوفير عدد من الخدمات الأساسية لهم، من خلال القوافل الطبية والمبادرات التعليمية والاجتماعية وغيرها من الفعاليات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية لأهالي المحافظة.