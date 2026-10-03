مصطفى خاطر يشارك أجواء العرض الخاص لـ "مطلوب عائليا" في دبي

شارك الفنان مصطفى خاطر، صورا من العرض الخاص لفيلم “مطلوب عائليا" في دبي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر مصطفى خاطر رفقة الفنانة ياسمين صبري والفنان كريم عبد العزيز.

وطُرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.

ويجمع الفيلم في بطولته النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إلى جانب الفنان مصطفى خاطر، بمشاركة سارة بركة وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، فضلًا عن ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، من أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

فيلم «مطلوب عائليًا» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.