نور عيوني.. أنغام تهنئ نجلها بعيد ميلاده

حرصت الفنانة أنغام، على تهنئة نجلها عمر بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت أنغام صورة تجمعها بنجلها، وعلقت: “عقبال ١٠٠ سنة يا نور عيوني”.

أحدث أعمال أنغام

طرحت الفنانة أنغام، ميني ألبوم جديد لها يتضمن 5 أغاني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوبن ومنصات الموسيقى المختلفة.

تعاونت أنغام، في ألبومها الجديد مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من شعراء وملحنين وموزعين، منهم: (تامر حسين، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وطارق مدكور).

ويتضمن ميني ألبوم أنغام الجديد، 5 أغاني، هي على النحو التالي:

أغنية «دي روحي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي.

أغنية «محاصراني» توقيع عزيز الشافعي من حيث الكلمات والألحان، مع توزيع شريف مكاوي.

أغنية «بُعدك وجع» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، برؤية موسيقية لأنغام.

أغنية «مسافرة بعيد» من كلمات محمود عصام حمزة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.