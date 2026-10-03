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أسعار تراخيص السيارات 2026.. تفاصيل التخفيضات الجديدة في المرور وقيمة التوفير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار تراخيص السيارات 2026.. تفاصيل التخفيضات الجديدة في المرور وقيمة التوفير

تراخيص السيارات
تراخيص السيارات
خالد يوسف

في استجابة فورية لتوجيهات رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل للتعديلات الجديدة بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن القرارات خفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص السيارات بنسق يتراوح بين 400 و600 جنيه، وتخفيض رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه، كما شملت التيسيرات إلغاء اشتراطات طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، في خطوة هادفة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المركبات وتبسيط الإجراءات الحكومية.

خفض إصدار وتجديد تراخيص السيارات

تتضمن الإجراءات الجديدة تخفيض قيمة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح بين 400 و600 جنيه بحسب نوع السيارة.

تخفيض قيمة إصدار الرخصة

كما تشمل تخفيض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بمبلغ يصل إلى 500 جنيه، وامتدت التخفيضات إلى تراخيص الدراجات النارية والآلية، مع تحديد قيم جديدة لبعض أنواعها.

تطبيق قرارات تراخيص السيارات الجديدة

بدأت وزارة الداخلية التشغيل التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة بداية من أول اكتوبر داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتشمل المنظومة الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني للرسوم.

رسوم تراخيص المركبات 2026

فيما يلي نوضح رسوم تراخيص السيارات والدراجات النارية 2026 بعد التخفيض، وجاءت على النحو الآتي:

تراخيص السيارات والدراجات النارية 

تراخيص السيارات: تراوحت نسبة تخفيض تراخيص السيارات ما بين 400 و600 جنيه حسب نوع المركبة.

2-ـ الدراجات النارية: انخفض ترخيص الدراجة الخفيفة إلى 500 جنيه بدلاً من 700.

3-الدراجة الآلية: انخفض ترخيص الدراجة الآلية إلى 500 جنيه بدلاً من 750 جنيها.

رخص القيادة: انخفاض بقيمة تصل إلى 500 جنيه لرخص القيادة الشخصية وتجديدها.
هذا إلى جانب تطبيق مجموعة من الإجراءات الأخرى التي من شانها تيسير الخدمات وتحسين مستواها للمواطنين، وجاءت على النحو الآتي:

إلغاء مستلزمات السلامة

5-إلغاء تقديم مستلزمات السلامة عند الترخيص:
ألغت وزارة الداخلية شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس عند إصدار أو تجديد التراخيص.

6-تطبيق نظام الشباك الواحد:
يتم إنهاء خطوات إصدار وتجديد رخص القيادة وتراخيص السيارات من خلال نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور.

7-الدفع الإلكتروني للرسوم:
يتم تحديد قيمة الرسوم إلكترونيا وفقا لنوع الرخصة ونوع المركبة والخدمة المطلوبة، مع سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

تطبيق نظام الشباك الواحد

8-منع تحصيل مبالغ إضافية:
يلتزم المواطن بسداد قيمة الخدمة المعلنة داخل وحدة المرور، ولا يتم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء الغرامات المرورية الصادرة من النيابة المختصة.
 

شروط ترخيص السيارات 2026

هناك عددا من الإجراءات والمتطلبات لترخيص السيارات، من بينها ما يلي:

-ألا يقل سن المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 عاما، و21 عاما للرخص المخصصة للاستخدام المهني.

-تقديم 4 صور شخصية مقاس 4×6.

- تقديم شهادتين طبيتين للباطنة والنظر، وصورتين من بطاقة الرقم القومي

-الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

-اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة التابعة للمرور.

-إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة.

-سداد الضرائب والرسوم المقررة.

-التأمين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبة والأضرار المادية الناجمة عنها.

-استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.

-تركيب جهاز GPS.

-اجتياز الفحص الطبي في المراكز المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

-ألا يكون طالب الترخيص صادرا ضده حكم في بعض الجرائم الجنائية وفق الشروط المنظمة لذلك.

-عدم وجود أحكام سابقة في جرائم القتل أو الإصابة الناتجة عن أو أثناء قيادة مركبة.

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