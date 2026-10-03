الخارجية الأوكرانية تنفي أنباء اعتزام دول غربية نقل سفاراتها من كييف

نفت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأنباء التي تفيد بأن الدول الغربية تعكف على إعداد خطط طوارئ لإخلاء سفاراتها في كييف أو نقلها إلى غرب أوكرانيا أو بولندا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة هيورهي تيخي - في معرض رده على استفسارات وسائل الإعلام - بأن البعثات الدبلوماسية الأجنبية لم تعلن عن أي نية لنقل عملياتها خارج العاصمة، مشدداً على أن بروتوكولات دولية راسخة هي التي تحكم أي عملية نقل محتملة للموظفين الدبلوماسيين، بحسب ما نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية/ اليوم /السبت/.

وقال تيخي: "إذا كانت لدى أي بعثات دبلوماسية نية للانتقال، فإنها تبلغنا بذلك مسبقاً وفقاً للإجراءات المتبعة"، مضيفاً أنه "حتى مساء الجمعة، لم ترد أي طلبات أو إخطارات من هذا القبيل من السلك الدبلوماسي الأجنبي".

وجاء توضيح الوزارة عقب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين كبار لم تكشف عن هوياتهم، أشاروا فيه إلى العمل على إعداد خطط طوارئ لنقل موظفي السفارات إلى مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا أو إلى شرق بولندا في حال بدأت روسيا باستهداف متعمد للمنشآت الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة.