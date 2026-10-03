وزير الخارجية يبحث مع وزراء ومسؤولين أفارقة توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، عشاء عمل على شرف الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في فعاليات منتدى العلمين أفريقيا.

وشارك في عشاء العمل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، ووزراء خارجية أنجولا وبوروندي وتشاد وغينيا الاستوائية وأوغندا وليبيا وتوجو، ووزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، والمديرة التنفيذية لوكالة النيباد، ونائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

جاء ذلك في إطار تعزيز التواصل والتشاور حول سبل دفع العمل الأفريقي المشترك، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة.

و جرى خلال اللقاء نقاشات بين المشاركين حول سبل دفع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.